Inter irritata con Fassone per la risposta al sindaco Sala

Non è ancora un caso 'diplomatico' ma potrebbe diventarlo. Secondo quanto riferito da La Repubblica l'Inter non avrebbe gradito la risposta data dall'ad del Milan Fassone al sindaco Sala. Il primo cittadino di Milano, parlando dei due club, aveva evidenziato che da una parte c'è "una proprietà forte e ricca bloccata per motivi politici (quella interista), dall’altra il Milan che è una grande scommessa e tende a comprare molto a debito, ma non mi permetto di fare illazioni. I nuovi dirigenti giocano sulla possibilità di tornare subito in Champions".



Il dirigente rossonero ai microfoni di Premium Sport ha ribattuto in maniera netta: "Alla fine devono contare i fatti. Il nostro debito è due volte e mezzo di meno di quello dei nostri cugini". Ebbene, queste parole hanno irritato la società di Zhang che si sarebbe chiesta per quale motivo il dirigente milanista abbia fatto un simile confronto diretto in assenza di un precedente contrario da parte della dirigenza nerazzurra.



Al momento ufficialmente non è stato ancora registrato un faccia a faccia tra i club dopo il cambio di management in via Aldo Rossi (nemmeno nel derby di aprile, il giorno dopo il closing) ma presto dovrebbe tenersi: la questione della condivisione di San Siro non sarebbe più rinviabile nelle intenzioni di Suning. Nell'occasione forse ci sarà spazio anche per un chiarimento sulla frase 'incriminata' di Fassone.