Inter, ipotesi Galante per il ruolo di club manager

In conferenza stampa, Spalletti ha solo sfiorato l'argomento Oriali: "Grandissima persona, mi piacerebbe lavorare con lui. Ma non dipende da me". In realtà l'attuale team manager della nazionale italiana non tornerà nerazzurro: dopo essere stato vicinissimo a riallacciare il filo interrotto nel 2010, in casa Inter sulla figura di Oriali c'è stato un rallentamento che si è trasformato in stop nelle ultime ore.



E allora, per il ruolo di club manager, spunta un nome a sorpresa: Fabio Galante. Il ds del Chiasso, tre stagioni con la maglia nerazzurra a cavallo tra il 1996 e il 1999 (79 presenze totali) e una Coppa Uefa vinta, era stato compagno di squadra di Spalletti ai tempi dell'Empoli. Il rapporto tra i due è ottimo ed ecco che il tramite tra la società nerazzurra e la squadra potrebbe essere proprio lui.



Nei giorni scorsi Galante non aveva negato di essere attratto dall'idea: "Fa piacere essere accostati a una società così, vediamo adesso quel che succederà: se son rose fioriranno".