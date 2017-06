Inter, inoltrato il ricorso contro le squalifiche di Perisic e Icardi

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale l'Inter ha fatto sapere di avere inoltrato ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte a Icardi e Perisic dopo la partita con la Juventus. Il club nerazzurro punta così a ribaltare le decisioni del Giudice Sportivo che ha fermato il capitano nerazzurro per aver rivolto un'espressione ingiuriosa a un Arbitro addizionale e per aver calciato il pallone in direzione di Rizzoli, mentre il croato per avere proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti di Rizzoli".



Nello specifico l'Inter spera in un alleggerimento della squalifica e di poter avere a disposizione i due giocatori per la partita contro il Bologna del 19 febbraio. A quattro giorni dalla sfida, i fatti di Juventus-Inter continuano a far discutere. Oltre alle proteste per l'arbitraggio di Rizzoli, alla doppia squalifica di Perisic e Icardi, al video mandato in onda da Inter Channel con un altro episodio dubbio, domenica durante Inter-Empoli a San Siro, tifosi nerazzurri protesteranno contro le decisioni di Rizzoli e del Giudice Sportivo con una 'panolada