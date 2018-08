Inter, inizio shock come nel 2011 e 2016. E Spalletti punge Miranda

1 - Nel XXI secolo solo altre due volte l’Inter aveva raccolto un solo punto dopo le prime due partite stagionali di campionato (2011/12 e 2016/17). Difficoltà. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 26 agosto 2018

Appena un punto conquistato contro Sassuolo e Torino. I numeri inchiodano l'Inter che dal 2000 in avanti solo in due circostanze aveva raccolto un così magro bottino dopo due giornate.





Nel 2011-12 Gasperini perse 4-3 a Palermo e pareggiò 0-0 a San Siro con la Roma: il tecnico venne esonerato già a settembre ma la stagione nerazzurra con in panchina Ranieri prima e Stramaccioni poi non decollò mai fino a concludersi con un deludente sesto posto. Ancora peggio nel 2016-17, quella dei tre allenatori (De Boer, Vecchi e Pioli) con l'esclusione dall'Europa dopo un crollo verticale nella seconda parte del campionato (chiuso in settima posizione).



I precedenti insomma fanno tremare i tifosi del Biscione che si aspettavano un avvio di ben altro tipo dopo l'ottima campagna acquisti (è mancata solo la 'ciliegina' Modric) e l'etichetta di anti-Juve da parte di numerosi addetti ai lavori.



Al momento i bianconeri restano lontano anni luce come chiarito a più riprese da Luciano Spalletti e come ha dimostrato il campo. Il tecnico, nella conferenza stampa post-Toro, ha in qualche modo 'punzecchiato' Miranda, lasciato in panchina: "È forte, come D'Ambrosio e De Vrij. Poi il giochino diventa facile: l'anno scorso avevamo una formazione forte, quest'anno due. Miranda è uno che nella costruzione ha meno voglia, lui si riconosce di più in qualcosa d'altro. Siccome volevo fare una partita offensiva e ho scelto Skriniar e De Vrij".