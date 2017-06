Inter, infortunio per Icardi: condizioni da valutare

L'Inter dovrà giocarsi le poche residue speranze di sesto posto senza Cristian Ansaldi e forse anche Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha rimediato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra: il comunicato del sito interista parla di "condizioni da valutare giorno dopo giorno". Salterà quasi sicuramente la Lazio mentre qualche spiraglio in più per l'ultima di serie A contro l'Udinese ma dipenderà dall'entità dell'infortunio: per Icardi il campionato potrebbe anche essere virtualmente finito.



Chi sicuramente si rivedrà solo nella prossima stagione - mercato permettendo - è Cristian Ansaldi. Questo il comunicato sul difensore argentino: "Mercoledì mattina, a Monaco di Baviera, Cristian Ansaldi è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico di plastica inguinale sinistra. L’intervento è perfettamente riuscito, il recupero sportivo è previsto per l’inizio della prossima stagione".