Inter, infiammazione al ginocchio destro per Icardi: nessuna lesione

Sospiro di sollievo in casa Inter. Come rende noto il sito ufficiale nerazzurro gli esami clinico-strumentali ai quali è stato sottoposto Mauro Icardi alla clinica Humanitas di Rozzano hanno escluso lesioni ed evidenziato "i postumi di una forte contusione con infiammazione alla regione anteriore del ginocchio destro riportata durante la gara di domenica contro il Torino".



Il capitano nerazzurro dovrà svolgere fisioterapia e lavoro differenziato per 4-5 giorni in attesa di tornare a disposizione di Spalletti. Il centravanti quindi sarà arruolabile per il match con l'Atalanta a San Siro alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.