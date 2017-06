Inter, incontro Icardi-società: Mauro resta capitano

In casa Inter il risveglio dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari è stato tutto dedicato al caso Icardi, contestato dalla Curva Nord prima a San Siro e poi sotto casa. Finito l'allenamento mattutino il bomber argentino ha avuto un confronto con la società, al termine del quale il club ha deciso che Icardi resterà il capitano dell'Inter e che sarà multato "per aver violato il Regolamento Interno del Club".

Il 23enne argentino ha invece promesso che farà ristampare il libro senza le pagine incriminate: "Mi scuso e mi impegnerò perché queste pagine non ci siano più, in modo che nessuno possa sentirsi offeso, tradito e minacciato. Oggi ho parlato con la Società, abbiamo chiuso questa brutta parentesi e, tutti insieme, abbiamo un solo obiettivo: il bene dell'Inter, perché niente è più grande dell'Inter".

Rivivi tutta la convulsa giornata di Icardi:

ICARDI: "TOGLIERO' QUELLE PAGINE DAL LIBRO"

Mauro Icardi ha voluto affidare a inter.it le sue considerazioni in merito a quanto accaduto ieri e alle decisioni della Società: "In questi due giorni ho vissuto una parentesi triste della mia storia nerazzurra. Ma in una famiglia - e mi hanno sempre insegnato che l'Inter prima di tutto è una grande famiglia - i momenti difficili o le incomprensioni possono capitare. Tutto nasce da una pagina del mio libro, che probabilmente è stata buttata giù troppo d'istinto. Una pagina dove alcuni toni sono inappropriati e sono davvero dispiaciuto che ci siano andati di mezzo proprio i tifosi dell'Inter".

"Questo ha offeso tanta gente, ma bisogna guardare sempre avanti e, se si può, fare di tutto perché le cose tornino al proprio posto. Per questo mi scuso e mi impegnerò perché queste pagine non ci siano più, in modo che nessuno possa sentirsi offeso, tradito e minacciato. Oggi ho parlato con la Società, abbiamo chiuso questa brutta parentesi e, tutti insieme, abbiamo un solo obiettivo: il bene dell'Inter, perché niente è più grande dell'Inter".

"Per questo motivo ho accettato ogni decisione del Club. In futuro cercherò di essere molto più attento, cosa che il mio ruolo nella squadra impone. Ora, uniti più che mai, prepariamo i prossimi impegni con la massima determinazione".

COMUNICATO UFFICIALE: ICARDI TIENE LA FASCIA

"F.C. Internazionale, a seguito dell'incontro avvenuto questa mattina tra i dirigenti e Mauro Icardi, comunica che per il capitano nerazzurro sarà applicata la sanzione prevista per aver violato il Regolamento Interno del Club, sottoscritto da ogni giocatore".

Con questo comunicato ufficiale la società nerazzurra conferma Icardi capitano e annuncia che l'argentino sarà multato.

17:10 PRIME INDISCREZIONI, ICARDI RESTA CAPITANO

Secondo le prime indiscrezioni che circolano riguardo la decisione dell'Inter, Mauro Icardi resterà il capitano dei nerazzurri. Per l'argentino si prospetta una pesante multa, ma dovrebbe comunque mantenere la fascia a cui tiene tanto. Si attende il comunicato ufficiale del club.

16:32 SU TWITTER SPOPOLA L'HASHTAG #IOSTOCONMAURO

16:00 LA DIGOS A CASA ICARDI

Sopralluogo della Digos in mattinata nel condominio dove abita Mauro Icardi: gli agenti, come elemento utile alle indagini, hanno ritirato le registrazioni delle telecamere dello stabile in zona San Siro dove ieri sera un gruppo di ultras ha cercato un confronto con il numero 9 dell'Inter.

15.45 MARCIA INDIETRO, RIMOSSA LA FOTO

Pochi minuti dopo aver postato sul proprio profilo Instagram una sua foto con la fascia da capitano in bella vista corredata dalla scritta "Forza Inter", Mauro icardi ha rimosso l'immagine. Il primo messaggio faceva pensare a una pace tra l'argentino e la società, ma il fatto di aver tolto la foto (che è stata sostituita da una di squadra) aumenta il mistero intorno a questo caso.

15.15 ICARDI, FOTO CON LA FASCIA SU INSTAGRAM: "FORZA INTER"

14:30 FINITO L'INCONTRO ICARDI-SOCIETA'

L'incontro tra Mauro Icardi e la società (rappresentata da Ausilio, Zanetti e Gardini oltre Frank de Boer) è finito, l'argentino ha lasciato Appiano Gentile. Ora si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell'Inter.

14:05 GIANFELICE FACCHETTI: "NON TOGLIETE LA FASCIA A ICARDI"

Anche Gianfelice Facchetti ha parlato della situazione di Icardi: "In questo momento non gli toglierei la fascia. Degradare un giocatore poco dopo il rinnovo è sbagliato: bisognava pensarci prima. Ora per lui e per l'Inter non sarà facile giocare". "I comportamenti a catena - continua Facchetti all'Ansa - hanno creato uno stato di difficoltà all'Inter. Nessuno ha azzeccato la mossa giusta e la squadra ne ha fatto le spese.C'è stata troppa fretta nel far uscire il libro, serviva un controllo da più parti".

13:20 BARZAGHI: "ICARDI RISCHIA UNA PUNIZIONE ALLA DE ROSSI"

Il nostro inviato alla Pinetina, Marco Barzaghi, ipotizza questo scenario per Icardi: "Sicuramente saranno presi provvedimenti, l'argentino potrebbe vivere una situazione alla De Rossi, a cui era stata tolta temporaneamente la fascia dopo l'espulsione con il Porto in Champions League. Bisogna capire per quanto tempo la perderebbe l'interista".

13:10 MORATTI: "UN GRANDE CAOS"

Anche Massimo Moratti ha parlato della situazione tra Inter e Mauro Icardi, ecco le dichiarazioni rilasciate dall'ex presidente nerazzurro a Premium Sport: "E' un grande caos, nel quale non entro certamente io".

13:03 INIZIATO L'INCONTRO: CI SONO DE BOER E GARDINI

E' iniziato l'incontro alla Pinetina tra Mauro Icardi e Piero Ausilio per discutere della posizione dell'argentino. Presenti anche il vicepresidente Zanetti e il dg Gardini oltre all'allenatore Frank de Boer.

ICARDI E LA FASCIA: ECCO COSA PENSANO I TIFOSI

11:43 PETIZIONE DEI TIFOSI PER ICARDI

Icardi divide la tifoseria, a San Siro e fuori. Se durante Inter-Cagliari parte dello stadio ha applaudito l'argentino mentre la curva lo fischiava, anche sul web i tifosi nerazzurri dimostrano attaccamento al numero 9, anche se la società pensa di togliergli la fascia.



E' infatti nata una petizione a favore di Icardi, che verrà consegnata alla società, nel testo si legge: "Noi tifosi interisti e uomini di buon senso ripudiamo le aberranti gesta della curva nord del giorno 16/10/16 ai danni del calciatore Icardi Mauro. Riteniamo che sia INACCETTABILE attaccare con quei toni un tesserato della NOSTRA società, nonché nostro giocatore simbolo e capitano, semplicemente perché ha riportato la sua versione degli avvenimenti di Reggio Emilia del 01/02/15 al termine della partita Sassuolo-Inter [...]. Chiediamo inoltre ai signori Ausilio Piero e Zanetti Javier Aldemar e alla società tutta di rivedere le posizioni espresse nel post partita di Inter-Cagliari".

10:25 AUSILIO ALLA PINETINA

C'è anche Piero Ausilio ad Appiano Gentile. Il direttore sportivo nerazzurro seguirà l'allenamento della squadra e al termine avrà una riunione con Mauro Icardi. Da questo confronto si capirà se l'argentino perderà la fascia di capitano, temporaneamente o fino a data da destinarsi.

L'ARRIVO DI ICARDI AD APPIANO GENTILE

9:00 OGGI CONFRONTO SOCIETA'-ICARDI

Oggi dovrebbe essere il giorno del confronto tra società e attaccante argentino. Zanetti e Ausilio, in accordo con la proprietà cinese, potrebbero decidere di togliere la fascia dal braccio di Icardi, anche se la scelta potrebbe essere vista come un'idea suggerita dalla curva Nord. D'altro canto, far finta di nulla sarebbe un doppio errore dopo essere rimasti impreparati sulle frasi uscite nell'autobiografia di Maurito. Quindi, si potrebbe optare per una scelta equidistante: via la fascia, ma solo sino a fine 2016 (tra i papabili per l'interregno, Miranda e Medel). Poi, a seconda del comportamento del giocatore e degli umori della piazza, si valuterebbe se ri-promuovere capitano Icardi.

DE BOER TORNA IN BILICO

Dopo l'1-2 di San Siro, Frank de Boer è tornato sul banco degli imputati. La scusante del poco tempo avuto per lavorare, visto il tardivo esonero di Mancini, inizia a traballare considerando che è stata superata la metà di ottobre. Il caso Icardi non ha aiutato l'olandese, ma domenica si sono visti i problemi di questi primi mesi di gestione de Boer: poco equilibrio difensivo, concentrazione non distribuita lungo i 90 minuti, cambi (Jovetic invece di Gabigol) ed errori individuali. Tanto che ricominciano a circolare profili di allenatori che potrebbero sostituire l'ex Ajax nel caso che le prossime due partite (Southampton in Europa League e Atalanta in campionato) non diano le risposte sperate: Capello, Bielsa, Leonardo.