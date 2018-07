Inter, incidente in autostrada per Nainggolan: belga illeso, danni alla Ferrari

Spiacevole fuoriprogramma per Radja Nainggolan. Come riporta ForzaRoma.info il belga dell'Inter questo pomeriggio è stato protagonista di un incidente stradale sull'autostrada A1 quattro km dopo Arezzo mentre era di ritorno a Milano da Roma (aveva recuperato alcune maglie a Trigoria) .



Nello specifico il centrocampista ha bucato una gomma ed è andato a schiantarsi contro il guardrail rimanendo per fortuna illeso. La sua Ferrari GtC 4 Lusso, appena comprata, ha invece riportato danni alla fiancata e alla parte anteriore: il Ninja "è stato accompagnato a Prato dove gli è stata data un'auto sostitutiva".