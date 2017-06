Inter, in corsa per la panchina Pioli, Hiddink e Marcelino

Stefano Pioli, Guus Hiddink e Marcelino Garcia Toral: sono questi i tre candidati forti alla panchina dell'Inter con tre filosofie di gioco differenti. Domani sarà il giorno in cui sbarcherà a Milano Jun Ren, braccio destro del proprietario di Suning Zhang Jindong, e incontrerà il ds Ausilio, il dg Gardini e il vice presidente Zanetti. Un colloquio che servirà per vagliare le tre candidature e scegliere chi sostituirà l'allenatore ad interim Stefano Vecchi. Non è totalmente da escludere la pista Mandorlini. Non sarebbe invece più in corsa Villas Boas, vicino all'accordo con i cinesi del Shanghai Sipg mentre Leonardo (altro nome forte) ha chiaramento detto di non essere il profilo ideale per l'Inter.



La nomina dovrebbe arrivare entro lunedì. Modi differenti di approcciare il calcio per i tre allenatori che utilizzano moduli diversi. Tra questi Pioli è il più trasformista, disposto a cambiare schieramento in base alle caratteristiche dei propri interpreti: a Bologna ha utilizzato sia il rombo che l'albero di Natale, senza dimenticare esperimenti con la difesa a tre, mentre alla Lazio ha soprattutto utilizzato un 4-3-3 classico, alla de Boer, con Candreva e Felipe Anderson a supportare Klose o Djordjevic.



Più legato al 4-2-3-1 invece è Hiddink, allenatore dal grande palmares (Coppa Campioni con il Psv nel 1988, Intercontinentale con il Real nel '98) ma il cui ultimo trofeo e' distante anni (FA Cup con il Chelsea nel 2009).



Basato sul 4-4-2 e sulla rapidità dei due esterni è il calcio proposto da Marcelino, scaricato dal Villarreal lo scorso agosto dopo un diverbio con il difensore argentino Mateo Musacchio: le sue squadre corrono ordinate e corrono tanto grazie ai suoi allenamenti duri. Lo spagnolo in patria è considerato un maestro delle promozioni, avendone raccolte tre (con Recreativo de Huelva, Real Saragozza e appunto il Villarreal) in undici anni. Forse un po' poco se confrontato alla blasonata storia dell'Inter. I tifosi nerazzurri, oltre alla squadra, attendono con ansia la decisione. L'incertezza e le diverse idee presenti all'interno della società hanno già creato abbastanza problemi e a pagare per tutti è stato de Boer, trovatosi in un contesto a dir poco caotico che lo ha penalizzato.