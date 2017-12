Inter imbattuta dopo 14 giornate: quando succede è scudetto

Anche la cabala dice Inter. Tra i numeri che emergono dopo la vittoria di Cagliari, ce n'è uno che deve far particolarmente piacere ai tifosi nerazzurri: per la terza volta nella sua storia, infatti, l'Inter arriva alla 14esima giornata da imbattuta con 11 successi e tre pareggi (2006-07 con Mancini nell'anno post Calciopoli e 1988-89 nella stagione dei record col Trap). In entrambe le precedenti occasioni poi vinse il campionato.



Ci sono poi altri dati (raccolti da Opta) che regalano sorrisi e molti sono relativi a Mauro Icardi. L'argentino è, insieme ad Edinson Cavani, uno dei due giocatori che ha segnato più doppiette (cinque) in questa stagione nei 5 top campionati europei. Ha segnato 15 dei 28 gol totali dell'Inter in questa Serie A: siamo al 54%, oltre la metà. Ma le sue prodezze sono inserite nel contesto di un gruppo che gioca da squadra, così come quelle di Perisic: cinque dei sei assist stagionali del croato hanno portato al gol il centravanti argentino.



"Abbiamo vinto da squadra forte", ha detto Spalletti alla fine del match di Cagliari. Per come ha saputo soffrire (ha subito 10 tiri nel primo tempo, non era mai successo) e per quello che ha prodotto dopo. Un altro dato avvalora la tesi dell'allenatore: l'Inter ha segnato tre reti con quattro tiri nello specchio nel match della Sardegna Arena (75%), record in percentuale in un match dei nerazzurri in questo campionato. Ecco cosa fanno le squadre da scudetto.