Inter, il mercato si fa in Cina: Pioli e Ausilio incontrano Suning

L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli e il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio sono partiti per la Cina dove incontreranno i vertici del Suning. Lo fa sapere l'Inter con un post sul profilo Twitter del club.

Al centro dei colloqui ci saranno gli sviluppi di mercato per gennaio. Oltre a velocizzare la trattativa per Lucas Leiva, si parlerà di Luiz Gustavo (Wolfsburg), della possibilità di comprare un difensore centrale (ma Medel sta recuperando bene) e del caso Gabigol.

L'obiettivo degli incontri di Nanchino, però, sarà anche quello di sfoltire la rosa tenendo conto dei parametri del Financial Fair Play: nella lista dei partenti ci sono Felipe Melo (piace al Palmeiras), Jovetic (c'è la Fiorentina), Biabiany e Palacio (che ha rifiutato il Boca Juniors). Del resto, ormai fuori dall'Europa, è impensabile mantenere un gruppo di 29 giocatori, superiore anche a quello della Juventus che sta giocando la Champions League.

Ma come detto, il mercato potrebbe comunque riservare qualche colpo di scena in entrata poichè la rimonta al terzo posto è ancora possibile. Pioli e Ausilio rientreranno a Milano il 30 dicembre con l'allenamento del 29 affidato a Murelli, vice di Pioli. Il 2 gennaio l'Inter partirà per il ritiro di Marbella, in Spagna, dove sarà anche impegnata in un triangolare.