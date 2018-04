Inter, il club: "Milan, vorremmo rimborsare i nostri tifosi..."

La polemica non finisce: dopo lo scontro sulla data del recupero del derby risolto dalla decisione della Lega di far giocare la partita il 4 aprile alle 18.30, l'Inter manda un messaggio al Milan in una comunicazione teoricamente rivolta ai propri tifosi: il tema è come comportarsi con chi aveva il biglietto della gara prevista il 4 marzo e non potrà assistere alla sfida programmata in un giorno feriale.



"In relazione al recupero del derby, in programma mercoledì 4 aprile alle ore 18.30 - si legge sul sito del club - FC Internazionale Milano dichiara di essere in attesa di comunicazioni da parte della società AC Milan sulla possibilità di effettuare rimborsi ai tifosi di Secondo Anello Verde che volessero farne richiesta, considerata l'impossibilità di offrire loro un buono valido per una delle prossime cinque partite casalinghe del club rossonero".



Il Milan ha messo a disposizione dei voucher per chi non potrà andare a San Siro, né effettuare il cambio nominativo in favore di un terzo: l'Inter fa notare che la stessa opzione non può essere utilizzata per i sostenitori nerazzurri e spera di ottenere la risposta positiva da parte dei "cugini" per i rimborsi.