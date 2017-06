Inter, Icardi: "Voglio stare qui per sempre". E Wanda ha il cuore nerazzurro

Attraverso la pagina Facebook della società interista, il capitano nerazzurro ha risposto alle (moltissime) domande dei tifosi giurando fedeltà ai colori nerazzurri, dimostrando di credere molto nel progetto di Suning e ammettendo di sognare un gol nel derby: "Non ho mai segnato al Milan e per me è importante sognare nella gara di Milano - ha detto Icardi - Io sono interista voglio stare qui per sempre, mi vedo bene con questa maglia e sono capitano di questa grande squadra, sto bene a Milano con la mia famiglia e voglio stare sempre all’Inter".

Questi giorni di pausa nazionali hanno fatto bene all'argentino, che aveva accusato un problema fisico dopo la gara con il Torino: “Ho ricaricato le pile, sto bene, avevo avuto solo una piccola botta alla caviglia nei giorni scorsi, ma sto bene - assicura il capitano - Il nostro obiettivo è la Champions, l'Inter deve tornare a giocare ad alti livelli".

Un progetto che Suning vuole realizzare nel minor tempo possibile e in cui Icardi crede molto: "Mi aspetto molto, possiamo arrivare a fare grandi cose. La società sta sistemando tutta questa squadra anche a livello societario e vuole puntare in alto. Loro cercheranno di migliorare ogni anno, con il mercato, con giocatori esperti che possano dare un contributo alla squadra, fin dal primo momento ci hanno parlato di tutti i progetti che hanno per l’Inter, per farla tornare grande".

Inevitabile una domanda sulle continue esclusioni dalla lista dei convocati del ct argentino Bauza, ma Icardi dribbla ("Non è facile giocare in Bolivia. Ho visto la partita della Nazionale e sono consapevole della difficoltà che c’è a giocare lì") e allora via alle curiosità dei tifosi. A chi ti ispiri? "Batistuta". Chi è il più grande di tutti? "Messi". Dove hai messo il pallone della tripletta? "Nascosto in un angolino se no i miei figli ci giocano (ride ndr)". Il gol più bello? "Quello al Bologna all'incrocio". Altri sport che segui? "Nba". Esultanza speciale se segni al Milan? "Nessuna in particolare". Quale allenatore ti ha dato di più? "Mancini mi ha cambiato il modo di giocare: mi ha chiesto di giocare un po’ più fuori dall’area, prima aspettavo sempre palla, lui mi ha chiesto dal primo giorno di giocare più fuori e io ho iniziato a fare assist oltre che gol".

Alle dichiarazioni d'amore di Maurito, hanno fatto seguito quelle (prive di parole in realtà) di Wanda: la moglie e agente del calciatore ha postato su Twitter due cuori affiancati, uno nero e l'altro azzurro, con una foto di Icardi in bianco e nero nella quale l'unica cosa a colori era la maglia dell'Inter indossata dall'attaccante.