Inter, Icardi: "Voglia feroce di vincere. Futuro? Ho appena comprato casa a Milano..."

Dopo l'incredibile rimonta sulla Lazio che è valsa la qualificazione alla prossima Champions League, ai microfoni di Premium non si presenta Luciano Spalletti: il tecnico ha deciso di concedere spazio ai giocatori in una serata di festa. Così, a parlare, è Mauro Icardi.



"La Lazio è una squadra che gioca molto bene, ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo dimostrato di avere la capacità di poter ribaltare il risultato, di avere la voglia feroce di vincere. Abbiamo avuto ragione, perché la Champions era l’obiettivo dichiarato di questa squadra: quest’anno dovevamo centrarlo e alla fine il coraggio ci ha premiato. Il mister ha i suoi meriti, ma tutti i miei compagni, dal primo all’ultimo, meritano una menzione, assieme a tutto lo staff. De Vrij decisivo con il fallo da rigore? Sono cose del destino: ha dimostrato di essere un professionista vero" sottolinea il capitano nerazzurro.



Il numero 9 guarda già avanti: "Dall’anno prossimo dobbiamo migliorare in continuità: una squadra come la nostra non può permettersi gli alti e i bassi patiti in stagione. Solo in questo modo potremo lottare per qualcosa di più grande: l’Inter è pazza, è vero, ma dobbiamo ridurre le prestazioni di basso livello e aumentare quelle di alto livello".



Il futuro sarà sempre all'Inter: "Mi incontrerò con la società per fare il meglio per l’Inter: per ora il mio obiettivo era la Champions, ma il fatto che abbia comprato la casa nuova qui a Milano è un segnale. Se mi aspetto dei rinforzi sul mercato? Sicuramente ci saranno le possibilità, la società cercherà di fare bene come ha fatto anche quest’anno. La base è già buona, ma se ci saranno dei nuovi arrivi li accoglieremo a braccia aperte. Io al Mondiale? Vediamo la lista, se non ci sarò andrò in vacanza".

LE LACRIME IN CAMPO