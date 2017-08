Inter, Icardi va blindato: a fine anno rinnovo con maxi clausola?

L'Inter si gode Icardi. Con le doppiette realizzate contro Fiorentina e Roma il bottino dell'attaccante argentino sale a quota 82 gol in 148 presenze. Alle reti vanno aggiunti 21 assist. Numeri davvero impressionanti tanto che a fine anno Suning, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe e dovrebbe intervenire per blindare il centravanti.



Nello specifico il club di corso Vittorio Emanuele, per evitare sorprese future soprattutto dopo il trasferimento di Neymar al Psg, dovrà rivedere il contratto del numero 9. Attualmente il capitano è legato ai nerazzurri fino al 2021 con clausola rescissoria (valida solo per l'estero e in scadenza il prossimo 20 luglio) da 110 milioni.



Se Icardi continuerà a segnare con questi ritmi sarà inevitabile blindarlo per respingere eventuali assalti futuri da parte di altri club. Ecco dunque l'ipotesi di un prolungamento di un anno e dell'aumento di ingaggio (ora di 5,5 milioni) oltre che della clausola in questione: nell'epoca dei trasferimenti da record 110 milioni sono pochi...