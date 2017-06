Inter, Icardi: "Tutti i nostri problemi sono nati con l'addio di Mancini"

L'addio di Mancini come 'peccato originale' e causa dei mali dell'Inter. Mauro Icardi in un'intervista al portale cinese sina.com traccia un bilancio del deludente percorso nerazzurro: "Non ci aspettavamo questo genere di risultati. Per un certo periodo, con Stefano Pioli abbiamo giocato molto bene ma poi abbiamo avuto molte difficoltà. Le prestazioni della squadra non sono state buone e abbiamo perso molte partite. Non so quale sia la vera ragione, forse il problema più grande è stato l’inizio della stagione. Mancini è andato via prima dell’inizio del campionato e questo ci ha colpito. L’inizio dell’annata è stato molto complicato e non ce lo aspettavamo".



I tifosi ora sperano in un mercato importante da parte di Suning per invertire la rotta: "Da quando Suning ha acquistato l’Inter, abbiamo cambiato molto, sapendo comunque che è una grande azienda, che ci ha dato un grande sostegno. La presenza di Steven Zhang, per esempio, si sente molto. Ha creato fin da subito buone condizioni per permetterci di giocare al meglio".



Intanto Icardi si gode la tanto attesa chiamata di Sampaoli dopo l'ostracismo di Bauza: "Per me giocare con la mia Nazionale è un grande onore, ma tutto è dovuto alle prestazioni che porto in campo con l’Inter. Messi? L’ho conosciuto ai tempi del Barcellona, per me è il miglior giocatore del mondo, per me giocare fianco a fianco insieme a lui è un grande onore. Sono contento giochi per l’Argentina".



La Cina invece, almeno per il momento, è lontana: "So che ci sono molti giocatori europei e sudamericani che giocano in Cina e la Super League sta crescendo, ho avuto un’offerta per andare a giocare in Cina, ma in questo momento sono ancora molto giovane. Voglio restare a giocare in Europa perché è ancora il miglior calcio del mondo, ad alto livello agonistico. In futuro non so, forse potrei pensarci".