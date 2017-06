Inter, Icardi squalificato 2 turni: ricorso respinto. Perisic ha lo "sconto"

Niente da fare per Mauro Icardi: la Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell'Inter contro le due giornate di squalifica. Il giudice sportivo aveva fermato il capitano per gli insulti all'arbitro e la pallonata diretta a Rizzoli al termine della sfida con la Juve. I nerazzurri hanno invece ottenuto lo sconto per Ivan Perisic: il croato, espulso per proteste, non ci sarà contro l'Empoli, ma potrà tornare in campo col Bologna.



Nel comunicato ufficiale le motivazioni che hanno portato a questo tipo di sentenza non ci sono, ma non è difficile dedurle: il gesto di Icardi è stato ritenuto volontario e le sue ingiurie, segnalate nel referto, rendevano impossibile lo sconto. Al contrario quelle di Perisic erano solo "espressioni irriguardose", per cui l'esterno è stato squalificato per un turno solo per l'espulsione rimediata nel finale di gara.