Inter, Icardi: "Spalletti ha cambiato tutto, io qui sto bene"

Passato, presente e futuro. C'è tutto nell'intervista che Mauro Icardi ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Juventus-Inter, sfida scudetto. Ecco le sue principali dichiarazioni.



"Io qui a Milano sto bene. La clausola l’ha messa l’Inter, non so se è bassa o alta. E le mie intenzioni, ripeto, sono chiare: voglio vincere qualcosa con questa maglia. In futuro, quando arriverà eventualmente il momento di offerte o altro, dovranno tutti andare a parlare con l’Inter, con Piero (Ausilio, ndr) e col presidente, e lì si vedrà. C'è Wanda che parla con la società, a Piero piace trattare con lei, c'è un rapporto di amore-odio. In Spagna hanno addirittura parlato di visite mediche a fine anno con il Real Madrid? Sciocchezze. Ho già risposto più volte, non è il momento di fare certi discorsi, e non sono poi io a gestire queste cose. In ogni caso non è ancora arrivato nessuno. Amo la città, gioco, faccio tanti gol e sono il capitano di un grandissimo club: sono cose importanti per me".



"Perché l'Inter? Colpa di Adriano e Martins. Da ragazzino giocavo sempre con l’Inter alla playstation: Adriano era devastante e Martins era velocissimo. Mi piaceva poi il fatto che molta Argentina avesse fatto la storia dell’Inter. Non ero tifoso a quei tempi, ma fu così che i colori nerazzurri iniziarono a entrarmi in testa. Poi un giorno, quando vivevo alle Canarie, alcuni amici di famiglia andarono a Milano in vacanza e fecero pure il tour di San Siro. Tornarono con due berretti, uno dell’Inter e uno del Milan. Erano per me e un mio amico: scelsi io per primo e presi quello dell’Inter, senza il minimo dubbio. Ecco forse proprio in quel momento diventai tifoso. Fu decisamente emozionante quando Moratti in persona mi volle a tutti i costi, ingaggiandomi dalla Samp".



"È cambiato l’ambiente attorno alla squadra, in tutti i sensi. E gran parte del merito va a mister Spalletti e al suo feeling coi dirigenti. L'allenatore ha una personalità molto forte, sa trasmetterti subito ciò che lui vuole e ritiene giusto. Ha aiutato moltissimo lo spogliatoio, è entrato nelle nostre teste, ha cambiato già parecchie cose in questo breve periodo. Sul campo quasi tutti gli allenatori lavorano bene. Spalletti è sicuramente un grande in questo senso, ma la differenza è soprattutto fuori dal campo, per questo parlavo di ambiente diverso, di clima migliore. Juve-Inter deve dare continuità a ciò che abbiamo dimostrato finora. Non siamo primi per caso, è giusto che i tifosi vivano il sogno scudetto, ma il nostro obiettivo è entrare in Champions. Con Mancini girammo primi alla fine del girone d’andata, eppure chiudemmo male".