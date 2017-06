Inter, Icardi: "Sono la punta, non posso arretrare. Ma la gente..."

Le critiche non piacciono granché a Maurito Icardi, soprattutto se gli piovono addosso le solite: "Non gioco per i compagni? Io sono la punta centrale - spiega l'attaccante a Inter Channel - e devo allungare la squadra. Non posso arretrare troppo, ma questo la gente non lo vede. Con Mancini sono migliorato molto, mentre con Mazzarri facevo solo l'attaccante d'area".



Per dimostare ancora una volta il proprio valore, Icardi dovrà aspettare la prossima stagione perchè domenica contro l'Udinese, nell'ultima di campionato, il capitano dell'Inter non potrà giocare perché infortunato. E forse non ci sarà neppure D'Ambrosio, che ha saltato gli allenamenti di questa settimana per un'infuenza: "Speriamo di riuscire a dare soddisfazioni con la nuova maglia, non possiamo più permetterci di fare campionati come questo. Cercheremo di andare in Champions. Spalletti? Al futuro ci pensa la società. Ci vuole un allenatore italiano come ha detto Ausilio".