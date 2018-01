Inter, Icardi si ferma: salta il Crotone

Il momento non è positivo e per l'Inter, dopo il no di Suning per l'arrivo di Javier Pastore in prestito dal Psg, arriva un'altra brutta notizia, stavolta dalla Pinetina: Mauro Icardi ha lasciato l'allenamento per un problema muscolare.



Il capitano, come riferisce il sito ufficiale nerazzurro, ha riportato "un'elongazione agli adduttori della coscia destra" e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.



Il centravanti argentino che non ha saltato neppure una partita in questa stagione, partendo sempre titolare in campionato, sarà assente nella sfida di sabato sera a San Siro contro il Crotone e punterà a rientrare per il match, sempre al Meazza, contro il Bologna sette giorni più tardi.