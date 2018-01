Inter, Icardi si ferma, è a rischio per il Crotone

Il momento non è positivo e per l'Inter, dopo il no di Suning per l'arrivo di Javier Pastore in prestito dal Psg, arriva un'altra brutta notizia, stavolta dalla Pinetina: Mauro Icardi ha lasciato l'allenamento per un problema muscolare. Il capitano non ha saltato neppure una partita in questa stagione, partendo sempre titolare in campionato e, in attesa di capire l'entità del suo infortunio, al momento è comunque a rischio la sua presenza per la sfida di sabato sera contro il Crotone.



Icardi si è procurato un risentimento muscolare durante un'esercitazione di tiri in porta: i controlli diranno se sarà disponibile nel giro delle prossime 72 ore o se, nell'ipotesi peggiore, dovrà fermarsi per un periodo più lungo.



Seguono aggiornamenti