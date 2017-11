Inter, Icardi si allena in gruppo

Luciano Spalletti e l'Inter possono sorridere. Nella giornata di oggi Mauro Icardi è tornato infatti ad allenarsi in gruppo dopo la settimana di terapie per l'infiammazione alla zona anteriore del ginocchio destro, dovuta a una botta rimediata nel match contro il Torino. Con ogni probabilità il centravanti argentino scenderà in campo domenica al Meazza con l'Atalanta. Nel frattempo il capitano nerazzurro è arrivato ad Appiano Gentile... in elicottero come testimoniato dalla moglie Wanda Nara attraverso un video su Instagram.

Aterrizar directo en tu trabajo @mauroicardi 🚁🔵⚫️⚽️🥅