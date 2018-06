Inter, Icardi sarà sacrificato sull'altare del Fair Play Finanziario

La freddezza tra Mauro Icardi e l’Inter continua ad aumentare per quel rinnovo che sembrava praticamente scontato ma di cui non si è neanche parlato dopo la conquista della Champions a Roma. Maurito è così partito per le vacanze insieme a Wanda senza niente in tasca, nessun aumento, e con quella solita clausola da 110 milioni, valida solo per l’estero dal primo al quindici luglio, che in Corso Vittorio Emanuele, ed è questa la novità più importante delle ultime ore, non hanno più intenzione di togliere.

Traduzione: se effettivamente si dovesse presentare qualcuno con un assegno da 110 milioni l’Inter non si opporrebbe e andrebbe a sanare la sua situazione finanziaria con il sacrificio più doloroso, ma che al tempo stesso permetterebbe alla dirigenza nerazzurra di trovare quei 50 milioni di plusvalenze che servono entro il 30 giugno prossimo per rispettare gli accordi con l’Uefa, solo in seguito si penserà a come reinvestire una cifra così importante sul mercato.

Vista l’incedibilità di Skriniar, ribadita a tutti i club che hanno chiesto informazioni sul muro slovacco per cui è invece previsto un rinnovo con annesso robusto aumento di stipendio, sembra che l’unica strada percorribile in casa nerazzurra sia quella di cedere Icardi, a meno che i Mondiali non portino in dote offerte e plusvalenze per la coppia croata Perisic-Brozovic, per cui al momento però non si registrano particolari movimenti.

Certificati gli arrivi di de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, c’è grande ottimismo dopo la missione inglese di Ausilio a Londra per il granatiere del Tottenham Dembelè, adesso però l’Inter deve pensare esclusivamente a cedere, da luglio in poi riprenderanno le manovre in rafforzamento.