Inter, Icardi: "Sarà derby infuocato. A secco di gol pur di vincere"

Mauro Icardi sarà una delle stelle più attese di Inter-Milan, l'attaccante argentino ha anticipato così i temi dei derby ai media cinesi (invitati per l'occasione ad Appiano Gentile): "Poter giocare partite così comporta una sensazione meravigliosa per tutta la città, sarà una gara di fuoco anche per me che sono appena tornato da una sfida molto importante con la mia nazionale".



Icardi non segna su azione da Roma-Inter ma non è preoccupato: "L'unico mio obiettivo è che la squadra continui a vincere, è l'unica cosa che mi rende felice e di un mio eventuale gol contro il Milan mi interessa meno". Infine: "Sono il capitano dell'Inter, è la mia quinta stagione: il derby mi fa venire più senso di responsabilità, con l'aiuto di Spalletti stiamo crescendo di giorno in giorno".