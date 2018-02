Inter, Icardi salterà anche il Bologna. E sul rinnovo chiede garanzie

Con il Crotone non ci sarà a causa di un'elongazione agli adduttori della coscia destra e con ogni probabilità salterà anche la sfida contro il Bologna dell'11 febbraio. Mauro Icardi sta già svolgendo le terapie per recuperare il più in fretta possibile dall'infortunio rimediato mercoledì: bisognerà però attendere settimana prossima e ulteriori esami per stabilire se il numero 9 dovrà stare fuori soltanto due gare.



Dopo gli enigmi social con un post che ha fatto tremare i tifosi nerazzurri il 24enne si prenderà anche un po' di tempo per pensare alla questione contrattuale. Prima di sedersi al tavolo del rinnovo vuole capire bene come può finire la stagione.



Vuole la Champions e da Suning garanzie precise per il futuro che secondo Moratti non può essere senza l'attaccante di Rosario. Il capitano nerazzurro potrebbe dunque temporeggiare in attesa che Wanda Nara, defollowata su Instagram forse per le ultime foto postate dalla consorte, ritorni dall'Argentina. Sullo sfondo resta sempre il Real Madrid: le merengues non hanno mia nascosto l'interesse per Icardi e un eventuale mancato approdo nella Coppa dalle grandi orecchie potrebbe spingere il bomber in Spagna.