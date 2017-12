Inter, Icardi: "Real Madrid? Qui sono primo e capocannoniere"

Mauro Icardi lancia un altro messaggio d'amore all'Inter. Il momento d'oro dei nerazzurri lascia tranquillo il capitano che, nonostante le ultime voci su un interessamento del Real Madrid, anche in Argentina fa sapere che non si muoverà da Milano: "Stiamo bene qui in Italia. Sono primo, sono capocannoniere: cosa dovrei chiedere di più?".



A Telefe, Icardi ha parlato anche dell'obiettivo Mondiale: "Credo che essere convocato nella Seleccion sia un premio per quello che faccio nell’Inter. Per ora va tutto bene e spero di continuare da qui alla fine dell’anno con questa media gol e di avere, così, una possibilità di essere in Russia”.