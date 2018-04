Inter, Icardi: "Questa è la mia casa"

"Esta es mi casa". È questo il titolo dell'interista che Maurito Icardi concede a Inter TV. Passa al setaccio i suoi gol, uno ad uno, partendo da quello al volo nel derby quando "ho colpito male la palla e mi è andata bene". La curiosità, più che altro, è la scenografia: Icardi è seduto sul divano e quella che chiama la sua casa è... l'area di rigore.







''Ho fatto 100 gol con la maglia dell'Inter, di cui 96 in area di rigore che considero casa mia. Tra i miei preferiti? È stato bello fare il gol di testa per il 2-1 contro la Juventus per lo stacco fatto in area. Poi il 3-2 nel derby: è stata una bella responsabilità con 80mila persone a guardarti. Spettacolare coinvolgere tutti loro facendo vedere la maglia. Il sogno è fare gol in finale di Champions League o del Mondiale. Una partita che rimane nella storia. Sono migliorato tantissimo ma ho 25 anni e non si smette mai di migliorare''.