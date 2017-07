Inter, Icardi: "Pronto per l'inizio del campionato"

Che fine ha fatto Mauro Icardi? Il centravanti argentino è il grande assente del precampionato dell'Inter. E' lui stesso, in un'intervista al Corriere dello Sport, a fare chiarezza: "Sto completando il recupero dall'infortunio accusato nel finale della scorsa stagione (stiramento al retto femorale sinistro, ndr). Avevo questa cicatrice all’estensore della coscia e ho rischiato un po' per giocare con la nazionale, a giugno ho lavorato più forte di quello che dovevo, ma la gamba non era guarita bene e quando sono rientrato dalle vacanze mi mancavano un po' di elasticità e di tono muscolare. D'accordo con lo staff medico dell'Inter abbiamo deciso di lavorare per elasticizzare il muscolo. Rientrare subito in gruppo sarebbe stato rischioso. Mercoledì alla Pinetina sarò con la squadra a pieno regime. Non c'è nessun allarme. Sarò pronto per l'inizio del campionato".



La nuova stagione è ormai alle porte: "Mi aspetto un anno pieno di soddisfazioni. Se lo merita la società e ce lo meritiamo anche noi. L'inizio sarà di quelli tosti perché le prime due partite di Serie A saranno contro Fiorentina e Roma, ma se faremo bene in gare così difficili, prenderemo fiducia e riconquisteremo quella continuità di risultati che ci è manca da troppi anni. Questo gruppo ha bisogno di iniziare bene per trovare la forza e la convinzione per andare avanti senza fermarsi e senza black out".



A fare la differenza rispetto allo scorso campionato potrebbe essere Spalletti: "Non lo conoscevo tantissimo. Ho visto che con lui la Roma giocava molto bene e in più Ansaldi, che lo aveva avuto allo Zenit, me ne aveva parlato in maniera entusiasta. Gli piace il bel calcio e ha le idee chiare su come metterlo in pratica. Ha mostrato una grande carica fin dal primo giorno. Ha cambiato l'aria negativa che circondava la squadra. Spalletti è un martello e stiamo cambiando gli atteggiamenti. Con lui le distrazioni sono vietate. Appena arrivato ha detto cose semplici ovvero che dovevamo fare le cose meglio rispetto al passato, che era necessario cambiare il nostro modo di comportarci sul campo, in settimana e la domenica. Aveva ragione perché continuando come prima, non saremmo andati da nessuna parte".



Nessun dubbio sull'obiettivo del club di corso Vittorio Emanuele: "Andare in Champions. L'Inter la deve giocare per la sua storia, non può continuare a star fuori. Juventus è irraggiungibile? Il gap lo scorso anno era grandissimo e dobbiamo provare a ridurlo. Sia con i bianconeri, sia con Roma e Napoli. Anche senza Bonucci, la Juve rimane la squadra da battere".



Proprio l'acquisto di Bonucci e un mercato scintillante sembrano aver avvicinato il Milan ai bianconeri: "Noi abbiamo fatto la stessa cosa due anni fa perché avevamo bisogno di di ricostruire la base della squadra: comprammo tanti giocatori ma dopo un'ottima partenza le cose non andarono bene. Adesso evidentemente il Milan ha la nostra stessa esigenza di allora, mentre l'Inter ha un blocco solido e deve solo apportare pochi ritocchi. Rossoneri molto superiori rispetto a noi? Lo vedremo... Lo scorso anno pensavamo di avere una squadra fortissima, ma non sono arrivati i risultati che speravamo. Il valore dei giocatori lo dà il rendimento in campo".



Infine l''invito' a un compagno al centro del mercato: "Mi auguro che Perisic rimanga perché è un giocatore importantissimo, con notevoli qualità. Quando sta bene e ha la testa qua, è uno dei più forti al mondo. Abbiamo bisogno di uno come lui".