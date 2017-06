Inter, Icardi: "Pioli sta compattando la squadra"

Mauro Icardi cerca di tirare le fila di un 2016 complicato per l'Inter, anche se qualche flash si salva: "Bello aver raggiunto i 50 gol in 100 partite, uno ogni due gare, anche se provo sempre a migliorare la mia media". Poi, sul maledetto gennaio: "Tornati dalle vacanze ci è successo di tutto e non trovavamo spiegazioni. Peccato, tutti volevamo la Champions".



Il capitano dei nerazzurri ricorda anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, persa dal dischetto dopo una grande rimonta: "Nel calcio gli unici a non sbagliare i calci di rigore sono coloro che non li tirano. Abbiamo disputato una partita strepitosa perché venivamo da uno 0-3 e nessuno pensava potessimo recuperare, invece abbiamo anche sfiorato il quarto gol... Eravamo comunque contenti della prestazione al di là dell'eliminazione".



E l'estate movimentata con l'ipotesi Napoli? "Ero tranquillissimo, si parlava di me ovunque ma ci ha pensato Wanda. Alla fine ci siamo messi d'accordo con la società e sono conento di essere rimasto". Poi la girandola di allenatori: "Mancini ha cambiato il mio modo di giocare, parlavamo spesso. De Boer ha provato a fare tanti cambiamenti ma non conosceva tanto il calcio italiano".



Icardi ricorda anche l'interregno di Stefano Vecchi: "Si è messo subito a nostra disposizione e io ho parlato con lui il primo giorno come capitano. Siamo contenti di essere riusciti a fargli vincere la prima partita in A". Infine, sul tecnico arrivato a novembre: "Pioli si è messo subito al lavoro per cambiare, non c'erano risultati e ci ha provato. Ci sta riuscendo pian piano, sta compattando la squadra. Lavoriamo sul piano mentale e fisico per essere pronti. Noi speriamo di arrivare in Champions e puntiamo alla coppa Italia".