Inter, Icardi: "Per me tante offerte, ma sono un tifoso..."

Solo Inter. Mauro Icardi non vede altro e lo dice persino ai giornali spagnoli. In un'intervista a Marca, il capitano esce allo scoperto dichiarando il proprio amore per i nerazzurri: "Mi sono arrivate offerte, ma l'ho sempre detto: sono un tifoso dell'Inter e per me è importante continuare con questa maglia e arrivare a vincere qualcosa qui. Sono un attaccante, è normale che ti cerchino quando fai gol, i rumors di mercato ci sono sempre. Ma per me è un orgoglio giocare per questo club e poterlo aiutare ad arrivare al top in Europa".



Ora, però, l'Inter è fuori dall'Europa: "Non c'è una ragione speciale per spiegare le eliminazioni dalle coppe. Suning ha la testa giusta per portare il club al top in Europa, dove è sempre stato e dove merita di essere. Sta cercando il modo migliore per raggiungere questo risultato". Icardi, invece, cercherà di vincere la classifica marcatori e magari la Scarpa d'Oro: "Per me è difficile: Messi e Suarez nel campionato spagnolo fanno tre gol a partita. Io via dal Barça da giovane? Il gioco non si adattava alle mie caratteristiche e il campionato italiano è più adatto a me".



Icardi ha parlato anche dei problemi con i tifosi: "Tutto si è risolto. Sono il capitano e per me non è una responsabilità. Ho la personalità giusta per farlo. Se mi hanno dato la fascia a 22 anni è perché l'hanno notato il club, l'allenatore e tutti quelli che l'hanno deciso. Per me è un orgoglio".