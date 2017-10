Inter, Icardi: "Non si tratta di fortuna"

Sono solo anticipazioni, magari proprio come le vittorie di questa Inter, che attraversa un gran momento e spera di poter andar avanti a lungo su questa strada. Maurito Icardi, in un'intervista al bimestrale Undici, ha spiegato il perché la sua squadra sta collezionando punti su punti ed è seconda in classifica dietro il Napoli.



"Non si tratta di fortuna - ha detto - Abbiamo lavorato molto bene in ritiro". Il nuovo allenatore Luciano Spalletti ha dato la propria impronta e l'Inter, pur non esprimendo un calcio spettacolare soprattutto nelle gare contro le piccole, è rimasta imbattuta trovando otto vittorie (tra le quali spiccano quelle a Roma e nel derby) e due pareggi, compreso lo 0-0 di Napoli.



"Essere il capitano dell'Inter per me non è difficile", ha aggiunto Icardi. Lo è stato in passato forse, con la Curva Nord che l'aveva preso di mira anche per il contenuto della sua autobiografia, ma attraverso il lavoro e i gol, Maurito ha trovato il modo migliore per farsi personare dal popolo nerazzurro e diventare sempre più un riferimento nello spogliatoio.