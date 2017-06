Inter, Icardi: "Non abbiamo più scuse, ora tocca a noi"

Assieme a Stefano Pioli, anche Mauro Icardi nella conferenza pre-derby e si parte dai cambiamenti portati dal nuovo tecnico: "Il cambio in panchina responsabilizzerà tutti, ora tocca a noi e abbiamo fatto un gran lavoro questa settimana. Non ci sono motivi per non essere scontenti, anche chi lo era con de Boer".



Parlando del tecnico olandese, ecco il parere del capitano dell'Inter: "Con lui si erano viste cose buone in fase offensiva, ci aveva trasmesso voglia di cambiare e di avere un gruppo di professionisti. Quando ho detto che serviva un allenatore italiano, non era una critica a de Boer però sul campo ci aveva trasmesso cose che non avevamo. Alla fine purtroppo nel calcio paga sempre il tecnico".



Sul Milan: "Importante per risalire ma pensiamo a noi stessi, a maggio si faranno i conti. L'obiettivo rimane la Champions League, non so se questa sarà l'ultima occasione ma, come visto con la Juventus, questi sono i match in cui sappiamo fare bene". Infine, sul ruolo di capitano: "Io sono ambasciatore del gruppo ma non posso fare tutto da solo, tutti devono dare il proprio contributo".