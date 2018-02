Inter, Icardi: "Nessun problema al ginocchio o al tendine"

Mauro Icardi ha festeggiato il suo 25esimo compleanno ad Appiano Gentile, dove l'Inter è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta con il Genoa. Il capitano nerazzurro, che ha saltato tre partite (Crotone, Bologna e Genoa) per un'elongazione agli adduttori della coscia destra, ha lavorato ancora a parte ma sabato a San Siro contro il Benevento potrebbe esserci. "Un compleanno un po' amaro, sto recuperando dal fastidio all'adduttore. Non ho alcun problema al ginocchio o al tendine rotuleo, sono tutte falsità e non so perché siano state dette certe cose. Spero di tornare il prima possibile" le parole a Inter TV.



L'argentino punta il Benevento: "È importante tornare a vincere e fare risultato, lo vogliamo sia noi che i tifosi. Dobbiamo abituarci a vincere come facevamo all’inizio, un successo ci lascerebbe tutti più tranquilli". Il momento della squadra si ripercuote anche nel privato: "Non farò niente di particolare questa sera per festeggiare il compleanno, starò in famiglia. Non è il momento per fare qualcosa di speciale".



C'è cauto ottimiso anche per Perisic, assente a Marassi a causa di un problema alla spalla. Spalletti dovrebbe così ritrovare i suoi due top player in un appuntamento assolutamente da non fallire prima di un trittico da brividi con Milan, Napoli e Sampdoria.