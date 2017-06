Inter, Icardi: "Nel 2018 vogliamo lottare per lo scudetto"

Il terzo posto rimane un miraggio e allora Mauro Icardi, pur non chiudendo del tutto al miracolo sportivo ("Ci proveremo fino alla fine perché la Champions è la casa di grandi club come l'Inter"), ha già l'acquolina in bocca per la prossima stagione: "Il nostro obiettivo e quello di Suning è quello di lottare per lo scudetto nel 2018". La chiave di tutto è la proprietà cinese: "Al di là delle incredibili potenzialità economiche, hanno grande voglia di vincere. Ci comunicano questo desiderio a parole ma anche coi fatte, sono sicuro che con Suning torneremo tra le grandissime d'Europa".



Il capitano ribadisce fedeltà ai colori nerazzurri: "L'ho già detto tante volte e non ho problemi a ripeterlo, sono tifoso interista e voglio stare qui per sempre". Per vincere qualcosa: "Mi manca la Champions, anche perché non l'ho mai giocata. Ma più che altro manca all'Inter".



Nell'intervista al Guerin Sportivo, Icardi parla anche di Pioli: "Ha cambiamo la nostra mentalità, eravamo noni in classifica e ci ha ridato la voglia di lottare e gestire i momenti differenti: i risultati lo hanno dimostrato". Infine, menzione anche per Mancini: "Abbiamo parlato molto, grazie a lui ho capito che posso uscire più spesso dall'area, a giocare con la squadra. Migliorare è importante, sono diventato più completo ma, avendo 24 anni, posso ancora crescere in tutto. E lo farò".