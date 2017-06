Inter, Icardi multato per le frasi contro i tifosi nell'autobiografia

Mauro Icardi ha patteggiato con la procura della Federcalcio una multa di 13.500 euro per le frasi del suo libro autobiografico che inneggiavano a condotte violente contro i tifosi. L'attaccante dell'Inter ha concordato la sanzione pecuniaria con la giustizia sportiva che ha informato la procura generale del Coni, e non ha ricevuto opposizione dal presidente federale Carlo Tavecchio. Per l'Inter patteggiata una sanzione di 6.500 euro.



L'argentino, riferendosi all'episodio post Sassuolo-Inter del 2015, aveva scritto: "Vidi un ultrà strappare la mia maglia a un bimbo e iniziai a insultarlo, avrei voluto picchiarlo". La curva Nord aveva risposto: "Icardi con noi ha chiuso. Perché tante squallide finzioni? Nella sua testa evidentemente qualcosa gira al contrario. Un individuo del genere non merita di essere capitano: TOGLITI LA FASCIA, PAGLIACCIO".