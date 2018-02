Inter, Icardi lavora ancora a parte: possibile panchina col Benevento

Mauro Icardi continua a lavorare a parte. Il centravanti argentino dell'Inter si è fermato lo scorso 31 gennaio per un'elongazione agli adduttori alla coscia destra e ha saltato le sfide contro Crotone, Bologna e Genoa. Il suo recupero per il match di sabato sera con il Benevento a San Siro non è scontato e in ogni caso, anche se dovesse tornare disponibile, partirebbe dalla panchina per lasciare spazio a Eder al centro dell'attacco.



I nerazzurri sono attesi infatti, dopo la gara con le Streghe, da tre incroci di fuoco (Milan, Napoli e Sampdoria) e Spalletti (che ha cancellato l'allenamento del pomeriggio concedendo mezza giornata libera) non vuole rischiare il capitano. Sarà invece regolarmente in campo Perisic: il croato ha completamente recuperato dal problema alla spalla.