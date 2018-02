Inter, Icardi lavora a parte: è di nuovo a rischio per il Bologna

Non arrivano buone notizie dalla Pinetina: Mauro Icardi ha lavorato di nuovo a parte dopo aver svolto l'allenamento in gruppo giovedì e torna a rischio per la partita contro il Bologna. Di sicuro Spalletti non avrà il suo centravanti al top: la decisione di fargli svolgere attività differenziata è dovuta proprio alla volontà di non affaticarne i muscoli.



Icardi ha saltato la partita di sabato scorso contro il Crotone per un'elongazione agli adduttori della coscia destra e sembrava pienamente recuperato per la seconda gara di fila a San Siro. Invece non è affatto scontato che domenica scenda in campo: sarà decisiva la rifinitura che l'Inter effettuerà sabato. Non dovesse farcela, giocherà ancora Eder al suo posto.