Inter, Icardi: "Lasciai il Barcellona per Ibra, la fascia di capitano un onore"

Seconda puntata di "Nove - Storie di bomber", dopo Higuain questa volta David Trezeguet ha intervistato Mauro Icardi su Premium Sport. Il capitano dell'Inter ha parlato del suo passaggio al Barcellona prima della serie A con Sampdoria e nerazzurri ma partendo dagli inizi in Argentina: "All’inizio non volevo giocare: la prima partita a Rosario mi fermai in mezzo al campo, entrò mio padre e mi disse ‘Devi correre, devi correre, devi fare gol’. Mi convinse comprandomi una Coca Cola e un panino e da lì partì la mia passione per il calcio”.



Poi, il trasferimento in Spagna: “Sono partito nel 2002, in Argentina c'era crisi, mio padre decise di trovare fortuna in Europa. Iniziai a giocare nella squadra del paese e in un torneo che giocammo c’erano gli agenti del Barça e del Real Madrid che cercavano giovani talenti. I blaugrana decisero di mandare una persona a trovarmi alle Canarie con un gagliardetto, una foto, un pallone, tutto con la firma di Messi con dedica a me e alla mia famiglia". Icardi decise poi di incontrare Leo in persona: "La prima squadra faceva allenamento allo stadio e io decisi di andare al parcheggio, per aspettarlo fuori. Lo aspettai, gli bussai al vetro della macchina e gli dissi che ero il ragazzo a cui aveva mandato il gagliardetto. E da lì ebbi un piccolo avvicinamento con lui, mi invitò a mangiare, poi a fare colazione con la prima squadra. Per me quello fu un giorno speciale”.



Fu un altro campione a convincerlo a passare in serie A, sebbene indirettamente: “Osservai da vicino l’esperienza di Ibrahimovic e capii che le mie qualità erano come le sue. Io sono un centravanti, non uno che si muove per tutto il campo come fanno i giocatori del Barcellona. Allora con il mio procuratore valutammo l’offerta della Sampdoria e decidemmo che il calcio italiano era più adatto alle mie caratteristiche calcistiche. Zlatan mi fece i complimenti per la scelta che avevo fatto”.



Sul gol al debutto nel derby di Genova, tutta l'emozione di Icardi: “Penso che quella gara sia stata la mia miglior partita da quando gioco a calcio. E’ stata pazzesca: vincemmo il derby, io segnai il 3-1, provocai il primo e il secondo gol, corsi non so quanto in tutta la partita. Ricordo che alla fine avevo i crampi fino ai capelli”. Speciale anche il primo gol alla Juventus con la maglia dell'Inter:“Era la prima volta che vedevo 80.000 persone a San Siro. Partii dalla panchina, poi entrai e dopo due minuti feci gol. Poi ci pareggiò Vidal, un minuto dopo, ed eravamo molto rammaricati. Però alla fine avevo fatto gol: ricordo che raccontai ai miei compagni che mentre stavo esultando avevo sentito tremare lo stadio”.



Sulla responsabilità della fascia da capitano: “Prendere una fascia così, in una squadra come l’Inter, una fascia che ha avuto Zanetti, non è un peso ma un grande onore per me. Il capitano non è solamente quello che porta la fascia: è la testa di un gruppo, di una squadra di 25 giocatori".



Infine, ecco il parere di Icardi sul miglior allenatore al mondo: "Per le mie caratteristiche dico Mourinho, che ha vinto tanto qua, ha fatto la storia dell’Inter ed è tifoso interista. È uno che mi piace. Ma posso dire che ho visto da vicino Guardiola ed è un fenomeno anche lui".