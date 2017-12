Inter, Icardi: "La tripletta nel derby ricordo speciale del 2017"

Mauro Icardi traccia il bilancio dell'anno che sta per finire. "E' stato un anno di cose buone e altre meno. Il 2017 lascia qualcosa di molto speciale nella mia vita, sintetizzato da questa immagine" scrive il centravanti argentino su Instagram. E nell'immagine pubblicata campeggia al centro l'esultanza dopo la tripletta nel derby dello scorso 15 ottobre: un ricordo indelebile per il centravanti nerazzurro e anche per i tifosi del Biscione.