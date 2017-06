Inter, Icardi: "La lite con gli ultrà a Reggio Emilia mi rese eroe"

Uno dei punti più bassi toccati da Mauro Icardi nel rapporto con i tifosi dell'Inter si verificò nel febbraio del 2015, dopo Sassuolo-Inter. A fine partita, vinta dagli emiliani 3-1, gli ultrà nerazzurri iniziarono a protestare tanto da chiedere un confronto con la squadra.



Il capitano interista racconta così l'episodio nell'autobiografia recentemente uscita: "I tifosi ci chiamano sotto la curva, trovo il coraggio di affrontarli con Guarìn. Mentre mi avvicino mi arrivano insulti e grida di ogni genere. Attaccato alla rete c’è un bambino che mi chiama: vuole la mia maglia. Per l’età che ha potrebbe essere mio figlio: mi tolgo la maglietta e i pantaloncini e glieli lancio, come regalo. È al settimo cielo e io sono contento di averlo visto felice”.



Ma il peggio deve ancora arrivare: “Un capo ultrà gli vola addosso, gli strappa la maglia dalle mani e me la rilancia indietro con disprezzo. In quell’istante non l’ho più visto, lo avrei picchiato per il gesto da bastardo appena compiuto. E allora inizio a insultarlo pesantemente: “Pezzo di m..., fai il gradasso e il prepotente con un bambino per farti vedere da tutta la curva? Credi di essere forte?”. Detto questo gli ho tirato la maglia in faccia. In quel momento è scoppiato il finimondo".



Nonostante un secondo confronto, caldeggiato dalla società, la situazione non si placa: “Nessuno prima di me aveva mai trovato il coraggio di affrontare in modo così diretto la tifoseria, anzi i capi storici della tifoseria. Nello spogliatoio vengo acclamato come idolo”. Nel libro si legge anche cosa fosse successo qualche settimana dopo, con Icardi che si è trovato altre volte faccia a faccia con la tifoseria organizzata, senza però cambiare mai la propria posizione.