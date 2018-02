Inter, Icardi in campo col Bologna, Rafinha verso la panchina

Bisogna aggrapparsi al capitano e ai suoi gol, perché per tornare a vincere l'Inter non può farne a meno: Mauro Icardi ha lavorato in gruppo dopo l'elongazione agli adduttori della coscia destra che lo ha costretto a saltare la sfida con il Crotone e domenica a San Siro sarò titolare contro il Bologna.



Dopo 8 partite consecutive senza successi, tuttavia, il rientro del centravanti potrebbe rappresentare comunque l'unica novità nella formazione che Spalletti manderà in campo rispetto a quella che ha pareggiato sabato scorso. Rafinha, infatti, sta proseguendo la sua tabella di marcia verso la migliore condizione fisica e spesso lavora a parte, così potrebbe andare ancora in panchina.



A far posto a Icardi sarà Eder, in gol col Crotone: per il resto si va verso la conferma delle ali Candreva e Perisic, i due giocatori maggiormente sotto accusa nel periodo negativo. A centrocampo ancora fuori Gagliardini, con Vecino, Borja Valero e Brozovic in campo dal 1'.