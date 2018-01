Inter, Icardi: "In allenamento non si lotta più"

Dopo l'1-1 con la Fiorentina, Mauro Icardi ha parlato a Inter Tv commentando il momento negativo della squadra e non risparmiando parole dure al gruppo: "Abbiamo fatto una brutta partita, con la fortuna di andare in vantaggio. Bisogna lottare fino all'ultimo e con carattere per portare a casa il risultato. Alla fine ci è mancato questo e hanno pareggiato".



E ancora, parole da leader: "Abbiamo vinto tante partite ma in quest'ultimo mese ci è mancato un po' lo spirito, un po' la voglia di fare bene e lottare. Si sente la mancanza di questi aspetti anche negli allenamenti: dobbiamo assolutamente ritrovarli. Bisogna lavorare".



Il capitano guarda già al futuro cercando di rianimare il gruppo: "Questa sosta ritardata ci ha un po' penalizzato, cerchiamo di tornare al meglio visto che avremo subito la Roma".