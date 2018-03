Inter, Icardi: "I gol più belli contro Juventus e Milan"

Mauro Icardi si gode il grande momento di forma dopo il poker messo a segno contro la Sampdoria. "È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l'Inter, nello stadio dovevo avevo segnato il primo in Serie A, e perché abbiamo giocato da grande squadra" le parole del capitano nerazzurro a Inter Tv.



"Io attaccante completo? Avevo fatto anche una rovesciata, poi annullata. Non so se sono completo, ma sono lì, se mi capita la palla devo esser lì e segnare, è il mio lavoro" aggiunge il centravanti argentino.



Diverse le 'vittime' del numero 9: "I gol sono tutti belli, segnare è una soddisfazione. I gol alla Juventus e la tripletta nel derby sono quelli più importanti, che rimangono più impressi. Perisic e Candreva sono i compagni che mi hanno fatto più assist in questi ultimi anni, ma sono tanti i compagni che mi hanno aiutato da quando sono qui e li ringrazio tutti".



Icardi, come tutta l'Inter, intende replicare la prova di Marassi dopo la sosta: "Ora pensiamo al Verona e poi alle altre, chi rimane qua le sta preparando al meglio. I tifosi sono sempre grandiosi, hanno amore per l'Inter e per noi giocatori e ed è la cosa più bella del calcio".