Inter, Icardi: "Gagliardini allo Stadium? Casino inutile"

"Ha fatto bene, siete sempre voi giornalisti che fate casino inutile. Veder giocare il Barcellona non capita tutti i giorni, era una grande partita. E la Juventus ha fatto una grande partita. Un po' li capisco i tifosi, soprattutto dopo la sconfitta con il Crotone. Arrabbiarsi tanto però non ci sta": il capitano dell'Inter Mauro Icardi, nella conferenza pre-derby, commenta così la presenza di Roberto Gagliardini allo Juventus Stadium per assistere alla sfida con il Barcellona. "Non gli do molta importanza. Anche mio figlio - racconta con un sorriso Icardi - mi aveva chiesto di andare, poi gli ho risposto che non avevo voglia e meno male...".



Icardi ha parlato anche del momento attuale dell'Inter: "Abbiamo guardato tutto e analizzato quello che è successo in queste ultime partite. Stiamo lavorando per il presente e per il futuro, dobbiamo metterci alle spalle Crotone perché abbiamo partite importanti davanti. Ausilio? Quando le cose non vanno bene chiunque può dire la sua per aggiustare le cose. Il discorso è chiuso. Non era sicuramente l'atteggiamento giusto, ma nessuno si aspettava questa squadra così molle. Ci siamo arrabbiati tutti, giocatori e staff. Io in calo dopo l'Atalanta? Non si può segnare sempre. Ma sono uno regolare, ho sempre segnato parecchio da quando sono all'Inter. Sarebbe bello farlo nel derby e non mi pesa non averlo fatto ancora fino ad oggi".