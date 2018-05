Inter, Icardi: "Futuro senza Champions? Vedremo"

Mauro Icardi si presenta ai nostri microfoni dopo la delusione della sconfitta contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto la partita dal primo minuto, non ho visto un approccio sbagliato. Poi siamo andati sotto con questa punizione, che non si è capito bene se ci fosse, ma dal punto di vista del carattere siamo andati avanti a giocae, subendo poi il raddoppio in contropiede".



Ora le speranze Champions sono al lumicino, cosa cambierebbe senza quarto posto? "Ora facciamo il tifo per il Crotone e poi vedremo, c'è ancora una piccola possibilità e speriamo di giocarci tutto a Roma. Certo, questo era l'obiettivo di inizio anno, è sempre stato il mio obiettivo e sinora non ce l'abbiamo mai fatta".



La posizione finale dell'Inter influirebbe sul futuro di Icardi? "Quando finirà la stagione parleremo con la società e vedremo cosa sarà meglio per la squadra e per il club, è quello che voglio da sempre. Il Mondiale? Se arriverà bene, altrimenti andrò in vacanza a riposare il ginocchio".