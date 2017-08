Inter, Icardi è tornato in tempo. E con Spalletti è un'altra difesa

La notizia più positiva per Luciano Spalletti arriva quasi sul filo di lana di un precampionato inaspettatamente sorprendente al di là di ogni più rosea aspettativa. Da Lecce e dal tabellino dell'ultimo test precampionato vinto dall'Inter con il Betis Siviglia, arriva infatti la certificazione del completo recupero, con ritorno al gol incorporato, di Mauro Icardi, dopo 3 mesi e un infortunio muscolare complicato che a un certo punto aveva anche fatto preoccupare Lucianone.



Icardi è proprio quello che ci vuole per mettere in archivio la preparazione estiva con la quinta vittoria consecutiva: il modo migliore per puntare la Fiorentina dell’ex avvelenato Pioli ormai lontana solo una settimana. Icardi non è ancora al massimo, ha ancora un leggero fastidio, ma gasato anche dalla convocazione dell'Argentina al posto di Higuain, Maurito sembra pronto per guidare il riscatto nerazzurro alla testa di una squadra quadrata, compattata bene da Spalletti, soprattutto dietro, che anche contro i rognosi spagnoli in maglia verde ha dimostrato i progressi del nuovo corso.



Come ha sottolineato però il tecnico toscano, che ha testato per la prima volta anche Dalbert e Vecino dal primo minuto, adesso servono al più presto dei rinforzi, subito un centrale al posto di Murillo e poi un centrocampista al posto del ribelle Kondogbia che sembra intenzionato a non presentarsi ad Appiano neanche a ferragosto quando l'Inter riprenderà la sua, ha ancora un leggero fastidio, marcia verso l'inizio del campionato.