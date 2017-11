Inter, Icardi: "Dicono che sono un tamarro. Ho cercato la Samp su Google"

Mauro Icardi si confessa a tutto campo in un'intervista a Drive Inter su Inter Tv, parlando anche di aspetti extracalcistici. Queste le principali dichirazioni del capitano nerazzurro.



"Il derby vinto? Segnare una tripletta è stata un'emozione indescrivibile, unica vincere così all'ultimo minuto. Poi avevo ancora il rammarico di aver sbagliato un rigore (nel gennaio 2016 ndr) e del 2-2 dell'anno passato. L'affetto dei tifosi dopo queste vittorie è la cosa più bella. La squadra a cui mi piace di più far gol? Alla Juventus, è il "Clasico" d'Italia, segnare a una rivale così è sempre bello. ".



"E' vero che ho dovuto cercare la Sampdoria su Google ai tempi, non la conoscevo. E' stata una scelta anche per via del mio stile di gioco: al Barça si giocava in un altro modo nel quale non mi trovavo bene, invece in blucerchiato mi sono ambientato subito bene anche grazie a Obiang".



"Ringrazio l'Italia per tutto quello che mi ha dato, ma io mi sento argentino. Giocare con la maglia dell'Argentina è qualcosa di speciale, ci sono anche tanti grandi giocatori. Tornare in Nazionale è stato bellissimo ed emozionante. Era il mio sogno. In questi quattro anni ho fatto tanto per l'Inter per poi guadagnarmi il posto anche con la Seleccion".



"I capelli biondi li ho fatti perché dovevamo registrare un'intervista con Susana Gimenez, molto famosa in Argentina. Lei e Wanda sono bionde e l'ho fatto per l'occasione. Colleziono cappelli? Ne ho tanti, ho sempre avuto questa passione sin da quando ero piccolo. Adesso scelgo quelli che preferisco e posso metterne tanti diversi. Conosco il fantacalcio, so che in tanti mi dicono che spendono tanto per me. Chi comprerei? Beh, Immobile, quest'anno sta facendo tanti gol!".



"Mi piace guidare, sono abituato a guidare macchine molto veloci. Ho fatto un nuovo tatuaggio per Isabella che è la più piccola. Mancava solo lei, Wanda me lo chiedeva sempre. Tamarro? A me lo dicono perché mi piacciono le auto sportive, gli orologi, e i compagni ci scherzano su. Ma in realtà non so nemmeno cosa significhi. Se devo essere sincero, amo vestirmi bene e sono tutt'altro che tamarro".



"Musica? Non ho un genere preferito, ascolto reggaeton, rock argentino, cumbia e folklore. Non ho cantate preferito e non canto sotto la doccia. Tante canzoni mi rimangono dentro per i momenti vissuti, ad esempio quelli con Wanda o con i famigliari. 'Pazza Inter'? A me piace tantissimo. E c'è Valentino, tifosissimo nerazzurro, che diventa matto. Ma anche 'C'è solo l'Inter' è un bellissimo pezzo: sono i due migliori della Serie A".