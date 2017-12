Inter, Icardi: "Chiuderò qui la mia carriera"

L'indiscrezione del nostro Massaro, i giornali spagnoli all'attacco e le dichiarazioni di Wanda: qualcosa sembra muoversi attorno a Mauro Icardi, capitano e simbolo dell'Inter ma ambito da tanti grandi squadre in Europa, Real Madrid in testa. Un corteggiamento che sembra destinato a rimanere tale, almeno secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport che scrive di una confidenza fatta dallo stesso argentino agli amici più fidati: "O mi caccia l'Inter oppure io resto qui fino al termine della carriera".



Una vera e propria dichiarazione di amore nelle ore in cui si parla di un rinnovo con la società nerazzurra con aumento e eliminazione della clausola di 110 milioni di euro valida per un'eventuale cessione all'estero fino al 20 luglio di ogni anno. L'idea dell'Inter è di prolungare l'attuale accordo dal 2020 al 2023 con ingaggio alzato fino a 7 milioni di euro all'anno e clausola ritoccata.