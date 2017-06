Inter, Icardi a Premium: "Fare gol è il mio dovere. Sempre bello segnare alla Juve"

Il giorno dopo il sucesso sulla Juventus che lo ha visto assoluto protagonista Mauro Icardi parla in esclusiva ai microfoni del nostro Angiolo Radice: "Io voglio vincere con questa maglia, voglio restare qua, mi trovo bene in città e non ho mai pensato di lasciare questa squadra" è la dichiarazione d'amore del centravanti nerazzurro che non vuole però essere definito trascinatore. "Io devo fare gol, sono l’attaccante dell’Inter e nel calcio gli attaccanti devono fare gol, se non li fai non servi. È il mio dovere e devo continuare a farlo, poi farlo alla Juve è sempre bello. Farlo con la maglia dell’Inter è diverso che farlo con quella della Samp: segnare nel derby d’Italia è sempre importante ed è una bellissima soddisfazione. Ma ieri tutti abbiamo giocato bene, pressando la Juve e costringendola nella sua metà campo", spiega il numero 9.



Felice anche un altro attaccante dell'Inter, Eder, che a Premium sottolinea: "Certo è che la vittoria con la Juve può darci fiducia per il futuro. Ora abbiamo due partite, con Empoli e Bologna, che dobbiamo assolutamente vincere per dare maggiore importanza ai tre punti con la Juventus. È contro queste squadre che si vede davvero la crescita di una squadra. Questo passo dobbiamo farlo, è una questione di mentalità: siamo forti, presi uno per uno, ma dobbiamo diventare un gruppo unito. In questo modo potremo vincere contro tutti, diventeremmo una squadra vera".