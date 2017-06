Inter, i progetti di Zhang: 150 milioni per il mercato e un nuovo San Siro

Non ha tempo da perdere e non potrebbe essere altrimenti per uno che riparava condizionatori e ora è uno degli uomini più ricchi del pianeta. Jindong Zhang, fresco di 54 candeline, vuole continuare nella sua espansione planetaria del marchio Suning, per questo ha siglato un importante accordo con la camera commerciale italiana per potenziare gli scambi sull’asse Milano-Nanchino e soprattutto vuole riportare l’Inter a vincere, l’unica parola che conosce e per cui è pronto a fare follie.



Sono quindi già pronti almeno 150 milioni per il prossimo mercato per diminuire il gap dalla Juventus, con giovani forti e futuribili come Berardi o Bernardeschi e giocatori affidabili per aumentare il livello della rosa come Manolas, parallelamente i ricavi nerazzurri continuano a crescere con sponsorizzazioni mirate, con il big boss di Suning che non vuole perdere tempo neanche per quanto riguarda lo stadio e potrebbe continuare la ristrutturazione di San Siro da solo, in attesa che si definisca il nuovo assetto societario del Milan.



Zhang senior sarà a Milano per il derby del 15 aprile e spera di rientrare in Italia con l’Inter di nuovo in gioco per il terzo posto, magari grazie a un regalo della Juve. Dopo il pareggio con il Torino però Pioli può solo vincere le prossime gare con Sampdoria e Crotone e sperare in qualche passo falso del Napoli per riaccendere le speranze nerazzurre.



In questo senso, in attesa del rientro di tutti i nazionali, è fondamentale il recupero di Mauro Icardi, che ha superato i suoi acciacchi e, insieme a Brozovic, è tornato ad allenarsi con i compagni: per l’Inter e Suning i suoi gol sono fondamentali per colonizzare l’Europa.

Marco Barzaghi